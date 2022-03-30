البنتاغون يؤكد أن روسيا تنقل أعداداً صغيرة من قواتها بعيداً عن كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء، إن روسيا بدأت في نقل أعداد صغيرة جداً من القوات بعيداً عن مواقع حول العاصمة الأوكرانية كييف، مضيفة أن الأمر يتعلق بإعادة التمركز أكثر منه تراجعا أو انسحابا من الحرب.



وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إفادة صحفية، "هل كانت هناك بعض التحركات من جانب بعض الوحدات الروسية بعيداً عن كييف في اليوم الأخير أو نحو ذلك؟ نعم، نعتقد ذلك. أعداد صغيرة".

وأضاف، "لكننا نعتقد بأن هذا إعادة تمركز وليس انسحاباً حقيقياً، وأننا جميعاً يجب أن نكون مستعدين لترقب هجوم كبير على مناطق أخرى في أوكرانيا. هذا لا يعني أن كييف لم تعد مهددة".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء إن المؤشرات الواردة من محادثات السلام مع روسيا يمكن وصفها بأنها إيجابية.

وفي كلمة في ساعة متأخرة من الليل، قال زيلينسكي إن كييف لم تر أي سبب يدعو إلى تصديق كلام بعض الممثلين الروس، مضيفاً أن أوكرانيا لا يمكنها أن تثق إلا في نتائج ملموسة من المحادثات.

وتابع: " لا حديث عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا قبل انتهاء الحرب".