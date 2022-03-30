الرئيس الأوكراني يؤكد أن المحادثات مع روسيا يمكن وصفها بالإيجابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء إن المؤشرات الواردة من محادثات السلام مع روسيا يمكن وصفها بأنها إيجابية.



وفي كلمة في ساعة متأخرة من الليل، قال زيلينسكي إن كييف لم تر أي سبب يدعو إلى تصديق كلام بعض الممثلين الروس، مضيفاً أن أوكرانيا لا يمكنها أن تثق إلا في نتائج ملموسة من المحادثات.

وتابع: " لا حديث عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا قبل انتهاء الحرب".

أظهرت سجلات البرلمان الأسترالي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام البرلمان عبر الاتصال بالفيديو مساء الخميس.

وأشارت السجلات إلى أن وزير العمل ستيوارت روبرت أبلغ البرلمان بأن زيلينسكي سيلقي الكلمة عبر الاتصال بالفيديو في الخامسة والنصف من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت غرينتش).

ولم ترد الحكومة الأسترالية حتى الآن على طلب للتعليق.