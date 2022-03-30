الرئيس الأوكراني يعتزم إلقاء كلمة أمام برلمان أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت سجلات البرلمان الأسترالي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام البرلمان عبر الاتصال بالفيديو مساء الخميس.



وأشارت السجلات إلى أن وزير العمل ستيوارت روبرت أبلغ البرلمان بأن زيلينسكي سيلقي الكلمة عبر الاتصال بالفيديو في الخامسة والنصف من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت غرينتش).

ولم ترد الحكومة الأسترالية حتى الآن على طلب للتعليق.

حذّرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا الثلاثاء من خطر تعرّضهم "للاعتقال" على أيدي السلطات الروسية، مجدّدة مناشدتها المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى هذا البلد وأولئك الموجودين فيه مغادرته في الحال.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ هناك "إمكانية لتعرّض مواطنين أمريكيين للمضايقة" من قبل قوات الأمن الروسية، "بما في ذلك الاعتقال"، وذلك بسبب موقف واشنطن من الغزو الروسي لأوكرانيا.