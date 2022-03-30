شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تحذّر رعاياها في روسيا من خطر تعرّضهم "للاعتقال".. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذّرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا الثلاثاء من خطر تعرّضهم "للاعتقال" على أيدي السلطات الروسية، مجدّدة مناشدتها المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى هذا البلد وأولئك الموجودين فيه مغادرته في الحال.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ هناك "إمكانية لتعرّض مواطنين أمريكيين للمضايقة" من قبل قوات الأمن الروسية، "بما في ذلك الاعتقال"، وذلك بسبب موقف واشنطن من الغزو الروسي لأوكرانيا.