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أمريكا تحذّر رعاياها في روسيا من خطر تعرّضهم "للاعتقال".. ماذا قالت؟

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذّرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا الثلاثاء من خطر تعرّضهم "للاعتقال" على أيدي السلطات الروسية، مجدّدة مناشدتها المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى هذا البلد وأولئك الموجودين فيه مغادرته في الحال.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ هناك "إمكانية لتعرّض مواطنين أمريكيين للمضايقة" من قبل قوات الأمن الروسية، "بما في ذلك الاعتقال"، وذلك بسبب موقف واشنطن من الغزو الروسي لأوكرانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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