وزير الخارجية الروسي يصل إلى الصين للمشاركة في اجتماع حول أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السفارة الروسية في بكين أنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى الصين لحضور اجتماع حول أفغانستان سيجري على مدار يومي الأربعاء والخميس.



وهذه أول زيارة للوزير الروسي إلى بكين منذ بدأت قوات بلاده غزو أوكرانيا في 24 فبراير(شباط).

وبكين التي رفضت إدانة العملية العسكرية الروسية ضدّ أوكرانيا ندّدت بالمقابل بالعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب هذا الغزو.

وقالت السفارة عبر حسابها في موقع ويبو للتواصل الاجتماعي إنّ لافروف وصل إلى تونشي (شرق) حيث سيُعقد يومي الأربعاء والخميس اجتماع لسبع دول مجاورة لأفغانستان (باكستان وإيران وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان بالإضافة إلى الصين وروسيا).

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) فإنّ وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متّقي سيحضر بدوره هذا الاجتماع.

وبالموازاة سيُعقد اجتماع لـ "آلية التشاور" حول أفغانستان يشارك فيه دبلوماسيون من الصين وروسيا وباكستان والولايات المتحدة، بحسب مأ أفادت شينخوا.