الكويت توضح أن إيران ليست طرفاً في حقل الدرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية الثلاثاء، عن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة، فهو حقل كويتي سعودي خالص".



وأضاف الوزير أن ما ذكره في المؤتمر الصحافي في وقت سابق الثلاثاء مع وزير الخارجية الفرنسي عن حقل الدرة "المقصود به مفاوضات ترسيم حدود الجرف القاري بين الكويت والسعودية وإيران".

وقال الوزير في المؤتمر إن "حقل الدرة ليس موضوعاً خليجياً، هو موضوع ثلاثي الأطراف، كويتي سعودي إيراني، وإن شاء الله تكون هناك تفاهمات".

ووقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً و84 ألف برميل يومياً من المكثفات.

لكن إيران قالت السبت إن الوثيقة الموقعة بين السعودية والكويت لتطوير حقل غاز الدرة "غير قانونية" لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطويره.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر: "حقل آرش (الدرة) للغاز هو حقل مشترك بين إيران، والكويت، والسعودية".

ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزير الكويتي أن حقل الدرة "كويتي سعودي خالص، وللكويت والسعودية وحدهما حقوقاً خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".