ماذا قالت أمريكا لرعاياها في روسيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذّرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا من تعرضهم "للاعتقال"، مجدّدة مناشدتها للأمريكيين عدم السفر إلى هذا البلد، وأولئك الموجودين مغادرتها فورا.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ هناك "إمكانية لتعرّض أمريكيين للمضايقة" من قبل قوات الأمن الروسية، "بما في ذلك الاعتقال"، وذلك بسبب موقف واشنطن من العملية الروسية في أوكرانيا.

ويأتي التحذير بعدما تعرّضت نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير للاحتجاز في روسيا لأكثر من شهر.

وقالت الجمارك الروسية إن غرينر أوقفت في 17 فبراير/ شباط الماضي في مطار قرب موسكو بتهمة حيازة زيت القنب في عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية كانت في حقيبتها.

وهذه اللاعبة التي تُعتبر من بين الأفضل في العالم تواجه عقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 سنوات.

ولم تعلن موسكو عن احتجاز غرينير إلا في 5 مارس/ آذار.

وتخشى واشنطن من أن تستخدم موسكو هذه اللاعبة أداة ضغط في التوتر الذي ارتفعت حدّته بين الولايات المتحدة وروسيا منذ العملية الروسية في الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط.

وفي 23 مارس/ آذار تمكّن مسؤول في السفارة الأمريكية في موسكو من مقابلة غرينير للمرة الأولى منذ احتجازها ووجدها بـ"صحة جيدة".