لانا نسيبة: نؤكد على أهمية وقف الأعمال العدائية بشكل فوري في جميع أنحاء أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شددت السفيرة لانا نسيبة مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ، الثلاثاء، على أهمية وقف الأعمال العدائية والقتال بشكل فوري في جميع أنحاء أوكرانيا.



وقالت لانا نسيبة خلال جلسة في مجلس الأمن مساء الثلاثاء، إن "الحرب في أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على المدنيين"، مضيفة" نشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر والتدمير والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية".

وأكدت مندوبة الإمارات على أهمية امتثال جميع أطراف الأزمة الأوكرانية بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، مع أهمية إبقاء جميع قنوات التواصل مفتوحة لتنسيق إيصال المساعدات بشكل فعال في أوكرانيا.

كما قالت :" نؤكد أهمية اتفاقات وقف إطلاق النار المؤقتة في المدن الأوكرانية للسماح للمدنيين بالمغادرة بشكل آمن".

ولفتت لانا نسيبة إلى أن"الطريق لا يزال طويلًا للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام والوصول إلى تهدئة شاملة مع الجانب الروسي، داعية إلى تكثيف التواصل الدبلوماسي بين طرفي الأزمة الأوكرانية للوصول لحل سلمي ودعم جهود الوساطة في هذا المضمار.

كما أعربت عن أملها في أن تؤدي المساعي الدبلوماسية الدولية إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

ومن جانبه، قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا، إن الطريق لا يزال طويلًا للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام والوصول إلى تهدئة شاملة مع الجانب الروسي، مشيرا إلى أن 150 ألف مدني تحت الحصار في ماريوبول ولابد من إجلائهم.

وفي سياق متصل، نجحت المحادثات التي جرت بين الروس والأوكرانيين، في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، في إحداث ما وُصف بـ"الاختراق"، بعدما قررت موسكو أن تحد من عملياتها في بعض المناطق، مقابل تنازلات أوكرانيا بشأن عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" والسيادة على دونباس.

وتعهد الروس بتقليص النشاط العسكري في كل من محيط العاصمة الأوكرانية كييف، ومدينة تشيرنيهيف، شمالي البلد الأوروبي.