شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن مبادرة حياة كريمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدمت مبادرة حياة كريمة مردودا جيدا للغاية فى تحسين أحوال معيشة المواطنين بمختلف القرى، كما أن المبادرة أعلنت أن هناك 24 مؤسسة أهلية، لديها قواعد بيانات خاصة بالمستفيدين من المساعدات والخدمات الطبية وغيرها، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة عن مبادرة حياة كريمة:
- 24 مؤسسة أهلية لديها قواعد بيانات خاصة بالمستفيدين من المساعدات والخدمات الطبية بالقرى
- 800 ألف مستفيد من تقديم المساعدات في الفترة المقبلة من خلال المبادرة.
- 30 ألف متطوع لدى مؤسسة حياة كريمة بكل المحافظات.
- حياة كريمة تدعم التحالف الوطنى لتوحيد العمل الأهلي والتنموى وهناك أعمال كبيرة تتعلق بالمساعدات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
- محتويات كرتونة رمضان التى توزعها حياة كريمة تكفى الأسرة لمدة 3 أسابيع.