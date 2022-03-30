شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن مبادرة حياة كريمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مبادرة حياة كريمة مردودا جيدا للغاية فى تحسين أحوال معيشة المواطنين بمختلف القرى، كما أن المبادرة أعلنت أن هناك 24 مؤسسة أهلية، لديها قواعد بيانات خاصة بالمستفيدين من المساعدات والخدمات الطبية وغيرها، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة عن مبادرة حياة كريمة: