مصرع عامل سقط من الطابق الرابع أثناء العمل في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله بمشروع الإسكان بمدينة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغا بسقوط عامل من الطابق الرابع أثناء عمله بمشروع الإسكان بمدينة قنا، ما أدى إلى وفاته في الحال، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين مصرع أحمد عبدالحميد، 25 عاما، مقيم بنجع الجامع بقرية السمطا بمركز دشنا، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله بمشروع الإسكان بمدينة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.