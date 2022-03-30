متمردون في الكونغو الديمقراطية يسقطون مروحية لمراقبي الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا- (د ب أ):

أسقط متمردون في الكونغو الديمقراطية مروحية لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية شمال شرقي البلاد، وفقا لتقارير من الجيش الكونغولي يوم الثلاثاء.

وأكدت البعثة أن ثمانية أشخاص كانوا على متن الطائرة التي قالت إنها كانت تحلق فوق تشانزو جنوب شرق روتشورو في منطقة نورث كيفو. وقالت البعثة إن المنطقة كانت في الآونة الأخيرة مسرحا للقتال بين حركة تمرد حركة "إم 23" وجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولا يوجد ناجون، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء.

وكان مراقبو الأمم المتحدة في إقليم "نورث كيفو" بالكونغو الديمقراطية في محاولة للحصول على لمحة عامة لتحركات اللاجئين بينما تدفقت حشود إلى أوغندا المجاورة إثر هجمات عنيفة لمتمردي "إم 23" في الأيام القليلة الماضية.

وتتألف حركة "إم 23" من جنود سابقين في الجيش الكونغولي انشقوا في عام 2012 وشكلوا جماعة متمردة.

ووفقا للولايات المتحدة، تنشط حوالي 130 جماعة مسلحة مختلفة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويقاتل العديد منها من أجل السيطرة على الموارد المعدنية القيمة في المنطقة التي تشمل النحاس والكوبالت والذهب والألماس.