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وقف العمليات العسكرية داخل اليمن

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 07:09 صباحاً - منذ 7 ثواني

طيران التحالف العربي

دخل قرار وقف العمليات العسكرية للتحالف العربي في الداخل اليمني، حيز التنفيذ، صباح الأربعاء، في خطوة تأتي دعما للجهود السياسية الرامية للوصول إلى حل شامل في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فإن وقف العمليات العسكرية في اليمن يبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأربعاء 30 آذار الجاري.

والثلاثاء، تم الإعلان عن قرار وقف العمليات العسكرية في الداخلي اليمني، عبر المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي إن هذه الخطوة التي جاءت من أجل إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان، تأتي بناءً على دعوة أمين عام ، نايف الحجرف.

ويسري وقف العمليات العسكرية طوال فترة المشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة في الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وتمتد حتى السابع من نيسان المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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