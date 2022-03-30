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تأجيل انطلاق أول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق أول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأجّل انطلاق أول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية لعدة أيام.

ومن المقرر الآن إطلاق مهمة "إيه أكس - 1" في 6 نيسان/أبريل من ميناء الفضاء العالمي في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية ، حسبما قال المنظمون يوم الثلاثاء ، دون إعطاء سبب للتأجيل.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها طاقم خاص محطة الفضاء الدولية.

ويتم تنظيم الرحلة من قبل شركة السفر الفضائي الخاصة "أكسيوم" بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). وسيحلق الطاقم في مركبة كرو دراجون طورتها شركة سبيس إكس التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك.

وسيقضي أربعة رواد الفضاء تابعين لأكسيوم أسبوعا على متن محطة الفضاء الدولية وسيقومون بإجراء تجارب علمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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