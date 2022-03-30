عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الأوكراني متفائل بالمفاوضات مع روسيا

الأربعاء 30 مارس 2022

الخليج 365

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، عن تفاؤله بمحادثات السلام بين موسكو وكييف التي عقدت في إسطنبول.



وقال زيلينسكي، في خطاب بالفيديو، مساء الثلاثاء، إنه يرى إشارات إيجابية، لكنه تعهد بأن "كييف لن تخفض دفاعاتها".

وأضاف زيلينسكي: "يمكننا القول أن الإشارات التي نسمعها من المفاوضات إيجابية، لكن تلك الإشارات لا تخفي الانفجارات أو القذائف الروسية.

كما أعرب زيلينسكي عن شكوكه بشأن خطة موسكو المعلنة لتخفيف التصعيد العسكري، قائلاً: "لن نخفض جهودنا الدفاعية".

وفي سياق متصل، أكد أنه لا حديث عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا قبل انتهاء الحرب.

وكانت واشنطن أكدت، الثلاثاء، أن روسيا بدأت في نقل أعداد صغيرة جدا من القوات بعيدا عن مواقع حول العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الأمر يتعلق بإعادة التمركز أكثر منه تراجعا أو انسحابا من الحرب.

وذرك المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في إفادة صحفية: "هل كانت هناك بعض التحركات من جانب بعض الوحدات الروسية بعيدًا عن كييف في اليوم الأخير أو نحو ذلك؟ نعم، نعتقد ذلك. أعداد صغيرة".

وأكدت روسيا، في وقت سابق، أن خفض التصعيد حول كييف وتشيرنيهيف بأوكرانيا لا يعني وقف إطلاق النار.