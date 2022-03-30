بلينكن: كان مستحيلا تخيل وقوف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر وأمريكا معا قبل سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليل الثلاثاء/الأربعاء إنه كان من المستحيل قبل بضع سنوات تخيل أن يقف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر والمغرب والولايات المتحدة يقفون معا، ويجتمعون في إسرائيل.

وأضاف بلينكن في تغريدة عبر تويتر: "لقد دعمت الولايات المتحدة وستواصل دعمها القوي لهذه العملية، التي تحول هذه المنطقة وخارجها".

كان وزراء خارجية كل من مصر والإمارات والبحرين والمغرب، إضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة قد اجتمعوا في النقب بإسرائيل يوم الأحد.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أنه سيتم عقد هذه الاجتماعات بشكل سنوي، ووصفها بأنها "رسالة قوية لإيران".

وفي كلمات ختامية، بحضور الوزراء الستة، قال بلينكن إن بلاده "تواصل التضامن مع إسرائيل والشركاء في المنطقة ضد الإرهاب والعنف. وشدد على أن اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول عربية ليست بديلا عن السلام مع الفلسطينيين.