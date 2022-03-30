رمضان 2022.. تعرف على عدد ساعات الصيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

مع حلول شهر رمضان الكريم الذي يبدأ خلال أيام قليلة، يبحث المسلمون عن عدد ساعات الصيام، وأطول وأقصر يوم صيام خلال الشهر المبارك.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن غرة شهر رمضان الكريم للعام الهجري الحالي 1443 هجريًا، يوافق السبت 2 أبريل المقبل.

ووفقا للحسابات الفلكية وإمساكية الشهر الكريم، تبلغ مدة ساعات الصوم في اليوم الأول للشهر الكريم حوالي 14 ساعة و19 دقيقة، على أن تصل مدة الصوم في آخر يوم رمضان لـ 15 ساعة و15 دقيقة.

ووفقا للمواعيد المعلنة من معهد الفلك، فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، وينتهي يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022.