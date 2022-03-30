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بوريل: البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي تعرضت لهجوم في أوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):

قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان صدر الثلاثاء إن مكتبا ميدانيا للبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا تعرض لقصف من قبل القوات الروسية.

وأضاف بوريل في بيان: "اليوم، حصلت البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا على معلومات موثوقة تفيد بأن مباني مكتبها الميداني في ماريوبول أصيبت مؤخرا في قصف روسي. ولحقت أضرار جسيمة بمكتب الاتحاد الأوروبي ومعداته. ولم يصب أي من أعضاء البعثة أو المتعاقدين".

وأضاف بوريل: "ندين بشدة هذه الهجمات، وكذلك أي هجوم يستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وتابع: "نطالب روسيا بوقف هجومها العسكري فورا وسحب جميع القوات والمعدات العسكرية دون قيد أو شرط من كامل أراضي أوكرانيا كما دعت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمرت بها محكمة العدل الدولية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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