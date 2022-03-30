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​تعرف على مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال رمضان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

حدد المجلس الأعلى للآثار، مواعيد جديدة للزيارة بجميع المتاحف والمناطق الأثرية التابعة للمجلس في كافة محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان.

وبحسب المجلس، فإن مواعيد الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية ستبدأ من الساعة ٩ صباحاً و حتى ٤ عصراً فيما عدا متحفي الغردقة وشرم الشيخ بحيث تظل مواعيد الزيارة كما هي على مدي فترتين لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة ١٠ صباحاً و حتى ١ ظهراً، والفترة المسائية من الساعة ٨ مساءًا وحتى ١١ مساءًا.

أما مواعيد الزيارة بمنطقتي الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة ستبدأ من الساعة ٨ صباحاً وحتى ٤ عصراً، كما سوف تستمر مواعيد الزيارة في المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان كما هو الحال بها بنفس المواعيد الجارية.

وحدد مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة مواعيد الزيارة لتكون من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٤ عصراً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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