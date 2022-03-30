شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: الدفاع عن أوكرانيا لا يزال يمثل الأولوية القصوى لكييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء أن الدفاع عن أوكرانيا لا يزال يمثل الأولوية القصوى لكييف على الرغم من إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع روسيا.

وقال زيلينسكي عن المؤشرات الروسية على تخفيف الحصار عن العاصمة الأوكرانية: "هذه الإشارات لا تخفي انفجارات القذائف الروسية".

وتابع زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو على تليجرام: "العدو لا يزال على أراضينا".

وقال إنه نظرا لأن المدن الأوكرانية ستظل محاصرة وتتعرض للقصف، فإن الجيش الأوكراني هو "الضمان الوحيد لبقائنا على قيد الحياة".

وتابع زيلينسكي أن كييف ليس لديها سبب لتصديق كلمات ممثلي دولة تواصل العمل من أجل "إبادة" أوكرانيا. وأضاف "الأوكرانيون ليسوا ساذجين".

وفي الوقت نفسه قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن انسحاب روسيا الجزئي من الجبهات شمال العاصمة كييف هو في الواقع تناوب للقوات يهدف إلى إعطاء انطباع بأن خطة لتطويق كييف تم التراجع عنها.