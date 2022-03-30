عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون: روسيا تعيد تمركز قواتها حول كييف ولم تنسحب

الأربعاء 30 مارس 2022

الخليج 365

أكدت واشنطن، الثلاثاء، أن روسيا بدأت في نقل أعداد صغيرة جدا من القوات بعيدا عن مواقع حول العاصمة الأوكرانية كييف.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الأمر يتعلق بإعادة التمركز أكثر منه تراجعا أو انسحابا من الحرب.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في إفادة صحفية: "هل كانت هناك بعض التحركات من جانب بعض الوحدات الروسية بعيدًا عن كييف في اليوم الأخير أو نحو ذلك؟ نعم، نعتقد ذلك. أعداد صغيرة".

وأضاف :"لكننا نعتقد بأن هذا إعادة تمركز وليس انسحابا حقيقيا، وأننا جميعا يجب أن نكون مستعدين لترقب هجوم كبير على مناطق أخرى في أوكرانيا. هذا لا يعني أن كييف لم تعد مهددة".

اتفاق لاستمرار الضغط

يأتي هذا، فيما اتفق زعماء بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الثلاثاء، على ضرورة عدم تخفيف الموقف الغربي حيال أوكرانيا.

وأضاف البيان: "ناقش القادة الحاجة إلى العمل معا لإعادة تشكيل هيكل الطاقة الدولي وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات (النفط والغاز) الروسية. اتفقوا أيضا على أنه لا يمكن تخفيف العزم الغربي إلى أن ينتهي الرعب الذي أصاب أوكرانيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الثلاثاء، إن "الغرب يريد أن يرى إذا كانت روسيا "ستفي" بوعدها بخفض التصعيد العسكري حول كييف ومدينة تشيرنيهيف".

وقال للصحفيين بعد وقت قصير من إجراء مكالمة هاتفية مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا: "سنرى إن كانوا سيفون (بذلك) ... يبدو أن هناك إجماعًا على أن ننتظر ماذا لديهم لكي يقدموه".