أمريكا: بوتين تسبب في أزمة غذاء عالمية

الشارقة - اميمة ياسر - قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الثلاثاء، إن حرب روسيا على أوكرانيا تسببت في نقص حاد في الغذاء، مع تداعيات أزمة الغذاء العالمية في جميع أنحاء العالم.

وفي اجتماع للأمم المتحدة حول تأثير الحرب الروسية على الأمن الغذائي العالمي، قالت شيرمان، إن “روسيا قصفت ثلاث سفن مدنية على الأقل تحمل بضائع من البحر الأسود”.

وأضافت أن “البحرية الروسية تمنع الوصول إلى موانئ أوكرانيا، وتقطع قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب، وتمنع حوالي 94 سفينة محملة بالغذاء من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت شيرمان إن “مزاعم روسيا بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء في جميع أنحاء العالم تتجاهل حقيقة أن روسيا منعت صادرات الحبوب الأوكرانية من الوصول إلى بقية العالم”.

وأضافت: “طالما استمر بوتين في حربه، طالما استمرت القوات الروسية في قصف المدن الأوكرانية وعرقلة قوافل المساعدات، طالما أن المدنيين المحاصرين غير قادرين على الوصول إلى بر الأمان، فإن هذه الأزمة الإنسانية ستزداد سوءًا”.

وتابعت قائلة: “بدأ فلاديمير بوتين هذه الحرب، وخلق أزمة الغذاء العالمية. وهو الشخص الذي يمكنه إيقاف ذلك الأن”.

وتأتي مزاعم نائبة وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع الأمم المتحدة، في الوقت الذي اتهمت فيه الولايات المتحدة القوات الروسية رسميًا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك استهداف المدنيين.