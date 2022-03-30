القاهرة تسجل 36 درجة.. الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة حتى الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى يوم الاثنين المقبل، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على المناطق الجنوبية، بارد في فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس اليوم الأربعاء وغدا الخميس ستشهد وجود الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشرقيى وأقصى غرب البلاد.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الجمعة يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتسجل القاهرة يوم السبت المقبل 36 درجة ويوم الأحد 35 درجة ويوم الاثنين 35 درجة، بينا تصل الحرارة على المناطق الجنوبية لـ 38 و39 درجة منتصف الأسبوع المقبل.