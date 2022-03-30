سقوط 12 قتيلا و33 جريحا حصيلة غارة روسية

قتل 12 شخصا على الأقل، وأصيب 33 آخرون بجروح، الثلاثاء، في غارة روسية دمّرت جزئيًا مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولاييف، المدينة القريبة من أوديسا والتي شهدت فترة هدوء في الأيام الأخيرة، بحسب السلطات الأوكرانية.

وأصاب صاروخ روسي المبنى المكوّن من تسعة طوابق قبيل الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلّي ودمّر بالكامل الجزء الأوسط من المبنى. وقالت وكالة الطوارئ الأوكرانية في بيان على تليغرام «تم انتشال جثث 12 شخصًا من تحت الأنقاض، وأصيب 33 شخصًا بجروح».

وأظهرت صور نشرتها الوكالة عناصر الإنقاذ وهم يزيلون الركام ومسعفة ترتدي زيًا أحمر اللون تساعد رجلًا مصابًا موضوعًا على نقالة ووجهه ملطخ بالدماء.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل تسعة أشخاص وإصابة 28 آخرين.

ودان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم خلال إلقائه كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان الدنماركي الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إنّ «سكّان ميكولايف لم يشكّلوا أيّ تهديد لروسيا. وعلى الرّغم من كلّ هذا، ومثل جميع الأوكرانيين، أصبحوا أهدافًا للقوات الروسية».