وأصاب صاروخ روسي المبنى المكوّن من تسعة طوابق قبيل الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلّي ودمّر بالكامل الجزء الأوسط من المبنى. وقالت وكالة الطوارئ الأوكرانية في بيان على تليغرام «تم انتشال جثث 12 شخصًا من تحت الأنقاض، وأصيب 33 شخصًا بجروح».
وأظهرت صور نشرتها الوكالة عناصر الإنقاذ وهم يزيلون الركام ومسعفة ترتدي زيًا أحمر اللون تساعد رجلًا مصابًا موضوعًا على نقالة ووجهه ملطخ بالدماء.
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل تسعة أشخاص وإصابة 28 آخرين.
ودان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم خلال إلقائه كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان الدنماركي الثلاثاء.
وقال زيلينسكي إنّ «سكّان ميكولايف لم يشكّلوا أيّ تهديد لروسيا. وعلى الرّغم من كلّ هذا، ومثل جميع الأوكرانيين، أصبحوا أهدافًا للقوات الروسية».
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 12 قتيلا و33 جريحا حصيلة غارة روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.