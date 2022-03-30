شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تلوث البيئة المائية فى القانون؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مفاهيم مختلفة لتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، ونص القانون على أن تلوث البيئة المائية هو:



تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة بطريقة إرادية أو غير إرادية مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية أو غير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى أو توصيل موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية أو غيرها من الموجات أو المواد المشعة أو غيرها مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة أو نشاط الصيد.