شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بمجلس النواب توصى بإدراج إحلال وتجديد معهد أزهرى بمغاغة فى الخطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حتة، بشأن إحلال وتجديد المعهد الديني الأزهري بقرية دهمرو بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وقال النائب أحمد حتة، مقدم طلب الإحاطة خلال الاجتماع، إنه تم إنشاء معهد ديني أزهري بقرية دهمرو، في الثمانينات بالجهود الذاتية، وتم ضمه للأزهر الشريف، وتم العمل به وصدر له قرار إزالة منذ عام 2017.

وأشار حتة، إلى أنه تم استخراج رخصة هدم وإزالة للمبني، وقامت لجنة من الإدارة الهندسية بالمشيخة بأخذ جسات للتربة وعمل رسومات هندسية للمعهد، ومنذ ذلك وحتي تاريخه لم يتم العمل به، وحيث إنه منذ صدور قرار الإزالة منذ عام 2017، وتم توزيع الطلاب علي المدارس بقرية دهمرو لحين الإحلال والتجديد .

وطالب النائب بضرورة سرعة إحلال وتجديد المعهد الديني الأزهري بقرية دهمرو بمركز مغاغة، وتم المطالبة بضرورة إدراج المعهد في خطة الأزهر للمعاهد.

من جانبه قال ممثل الأزهر فى الاجتماع، إنه سيتم إدراج المعهد الديني الأزهري لقرية دهمرو في خطة الأزهر عام 2022/2023، وإن المعهد له أولوية في خطه الأزهر الشريف ضمن خطة الإحلال والتجديد بمنطقه المنيا الأزهرية، وتم إرسال مقترح خطة الأزهر ومنها المعهد الديني الأزهري بدهمرو لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بضرورة تنفيذ إحلال وتجديد المعهد الديني الأزهري ضمن الخطة السنوية للأزهر الشريف وخطة عام 2022/2023.