شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى نتيجة هجوم شنه مسلحون على قطار في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون نتيجة هجوم شنه مسلحون على قطار للركاب في شمال غرب نيجيريا. وقال مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا صمويل أروان اليوم إن أشخاصا مدججين بالسلاح هاجموا قطاراً كان يقل مئات الركاب في شمال نيجيريا في وقت متأخر من مساء أمس مشيرًا إلى أن المهاجمين ألحقوا أضرارا بالقضبان باستخدام المتفجرات قبل إطلاق النار على القطار الذي كان في طريقه من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى مدينة كادونا عاصمة الولاية.