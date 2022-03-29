واشنطن تكشف حقيقة شن هجمات إلكترونية ضد موسكو

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن، إن "هذه المزاعم كاذبة".

وأضافت: "الحكومة الأمريكية لم تشارك في النشاط الذي وصفته روسيا"، مشيرة إلى أن "تصريحات موسكو تصل إلى حد التضليل".



من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف الناتو دربوا قراصنة أوكرانيين"، مشيرة إلى أنها "محاولة من أوكرانيا لتجنيد قراصنة دوليين".