شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": ضوابط دراما رمضان تحمى حقوق المشاهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين بضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تتعلق باحترام صناع الدراما والبرامج الرمضانية للأكواد الأخلاقية والمعايير المهنية والآداب العامة وعقل المشاهد، لافتاً إلى أن تلك الضوابط جاءت من منطلق المسئولية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية والإعلانات.

وشدد أيمن عدلي فى تصريحات له، على ضرورة أن تتماشى البرامج و الأعمال الدرامية والإعلانات التي سيتم عرضها على الشاشات مع الشهر الكريم، وتحترم عقل المشاهد، وتحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقدم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئه والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع المصري.