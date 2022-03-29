شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توصى بحصر قصور الثقافة المطلوب إحلالها وتجديدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب يوسف الحسيني وكيل اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير بشأن صيانة بيت ثقافة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وأكد مقدم طلب الإحاطة، أن قصر ثقافة المنزلة لا يصلح لأى نشاط ثقافى بعد أن كان مقصداً لفعاليات الفنون الشعبية والمسرحية، متابعا: "بيت ثقافة المنزلة تم إنشاؤه من الخمسينات وتم معاينته أكثر من مرة ولكن لم تتم الصيانة حتى الآن بالرغم من أن المبنى لا يتحمل قيام أية أنشطة ويحتاج إلى إزالة".

وأكد الدكتور هاني كمال مندوب وزارة الثقافة، أن هناك قرار إزالة صادر من مجلس مدينة المنزلة لبيت ثقافة المنزلة، وقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتظلم على القرار في محكمة المنصورة الجزئية، وتم تحويل الموضوع إلى لجنة الخبراء بالمحكمة والتي بدورها طلبت تقرير من كلية الهندسة جامعة المنصورة.

وأضاف أن اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للشئون القانونية وأعضاء من الإدارة العامة للشئون الهندسية بالهيئة ذهبت لمتابعة الموضوع مع الفنيين من كلية هندسة المنصورة، حيث طلبوا ضرورة دفع مبلغ وقدره 10 آلاف فقط ، وقد قامت الهيئة بدفع المبلغ المذكور على حساب كلية هندسة جامعة المنصورة ونحن الآن في انتظار تقرير المعد من الفنيين باللجنة حتى يتثنى لنا إدراج ترميم وتطوير بيت ثقافة المنزلة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 حال توافر الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك.

وأوصت اللجنة بضرورة التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بمخاطبة محافظة الدقهلية برغبتها في إنهاء النزاع القضائي القائم بشأن قصر ثقافة مركز ومدينة المنزلة، والتنسيق بين الهيئة ومحافظة الدقهلية لتوفير أماكن بديلة لممارسة النشاط والثقافة لحين إنهاء النزاع أو انتهاء عملية الإحلال والتجديد لقصر الثقافة، والتزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بإعداد جدول إحصائي بقصور الثقافة التي تحتاج لعمليات إحلال وتجديد أو صيانة على مستوى المحافظات وتحديد الأولويات بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإدراجها الخطة وموافاة اللجنة بما تم.