شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار أمام "صحة النواب": قد نحتاج 50% فقط من خريجى الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن هجرة الأطباء والعجز في القطاع الصحي نتيجة عدم وجود الإمكانيات التي تحفز الأطباء على الإقبال على هذا القطاع، موضحا أن المجلس الصحي المصري الذي سيتم إنشاؤه بموجب القانون الجديد سيقوم بمهمة تدريب الأطباء.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بشأن تكليف أعضاء القطاع الصحي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وأضاف خالد عبد الغفار: "الأمر لا يحتاج قرارات فوقية على الأطباء، لأنها قد لا تكون مرضية، وأن الأمر قد يتطلب حوار والتوازن بين احتياجات الوزارة والواقع العملي"، مشيراً إلى أن أعداد الأطباء أقل من المعدلات العالمية وأعداد الصيادلة أكثر من المعدلات المطلوبة.

واستطرد: "نسعى لتحقيق التوازن والتنظيم بين الاحتياجات الفعلية والتوزيع الجغرافي العادل بما يحقق مصلحة هذا القطاع، ولدينا دراسة تعبر عن الاحتياجات، ولا يوجد دولة تكلف كافة الخريجين، وقد نحتاج فقط 50% من أعداد الخريجين"، مستكملا: "أتحدث مع لجنة الصحة بصراحة وأتحدث بمعلومات دقيقة".