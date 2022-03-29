"لا أفريقيا ولا مونديال".. بكاء في كفرالشيخ بعد إخفاق المنتخب في الوصول للمونديال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الحزن الشديد على جماهير محافظة كفرالشيخ، بعد إخفاق المنتخب في الصعود لمونديال كأس العالم 2022، بخسارته بضربات الترجيح أمام نظيره السنغالي، في الجولة الحاسمة المؤهلة للصعود إلى المونديال.

تفاعل بعض حضور نادي دسوق الرياضي بالبكاء حزنًا على إخفاق المنتخب في الصعود إلى مونديال كأس العالم 2022.

ورصدت عدسة "الخليج 365"، خلال تغطية متابعة الجماهير الكروية للمباراة حالة بكاء هبستيري من أحد الشباب يُدعى "محمد أحمد شعوط"، والذي حاول زملاؤه تهدئته، لكنه ظل في حالته حزنًا على إخفاق الصعود.

علل الشاب لـ"الخليج 365"، دخوله في تلك الحالة بأنه يعشق منتخب بلاده ويراه يستحق الصعود لكأس العالم، بينما أخفق في الفوز بكأس إفريقيا وكذا الصعود لمونديال قطر، ما أشعره بالصدمة.

وقال:"والله حرام.. يعني لا أمم إفريقيا ولا الصعود لكأس العالم.. ياريت حد يحس بينا".