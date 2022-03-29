موسكو: نأمل بألا تضع انفعالات الرئيس الأمريكي العالم على حافة الكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على موقف البيت الأبيض الذي عزا التصريحات الحادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى "انفعالية" بايدن، قائلة "أود أن أعرب عن الأمل في ألا تؤدي مثل هذه الانفعالات، إلى أن يفعل الرئيس الأمريكي تحت تأثيرها، شيئًا خطيرًا لا يمكن إصلاحه بحق العالم بأسره".

وأضافت - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - "إذا كنتم تقولون إن ذلك (ناجم عن) مشاعر، فيجب إدراك حقيقة أن ذلك يبدأ يتغلب على العقل والاحترافية والمنطق.. أخشى أن مثل الحالات الانفعالية قد تدفع العالم إلى حافة الكارثة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال - خلال زيارته إلى بولندا الأسبوع الماضي - إن "هذا الرجل (بوتين)، لا يمكنه البقاء في السلطة".

وأثار هذا التصريح - الذي رآه كثيرون "تصعيديًا" - انتقادات وجدلًا واسعًا، لكن بايدن قال إنه "لن يتراجع" عنه، موضحًا أن كلامه "كان مبنيًا على شعور شخصي بالغضب الذي شعر به تجاه هذا الرجل، وليس تغييرًا في السياسة الأمريكية، ولا أقدم اعتذارات عن مشاعري الشخصية".