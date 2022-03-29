الارشيف / اخبار العالم

متمردون في الكونغو الديمقراطية يسقطون مروحية لمرقبي الأمم المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا - (د ب أ)

أسقط متمردون في الكونغو الديمقراطية مروحية لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية شمال شرقي البلاد، وفقا لتقارير من الجيش الكونغولي اليوم الثلاثاء.

وتردد أنه كان على متن المروحية ثمانية أشخاص، من بينهم مراقبون أمميون وأفراد الطاقم. وقال الجنرال سيلفين إيكينجي المتحدث باسم الجيش إنه

ما زال من غير المعروف إن كان هناك ناجون.

وأضاف الجنرال أنه تم إسقاط المروحية، التي كانت واحدة من طائرتي استطلاع تابعتين لبعثة الأمم المتحدة، فوق منطقة تسيطر عليها حركة "إم 23" المتمردة.

وكان مراقبو الأمم المتحدة في إقليم "نورث كيفو" بالكونغو الديمقراطية في محاولة للحصول على لمحة عامة لتحركات اللاجئين فيما تدفقت حشود إلى أوغندا المجاورة إثر هجمات عنيفة لمتمردي "إم 23" في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف إكينجي أن الجيش يحاول الوصول إلى موقع التحطم للبحث عن ناجين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا