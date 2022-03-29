الدفاع الروسية تفتح ممرات إنسانية على 5 محاور

وأكد رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن «الجانب الروسي فتح اليوم ممرات لإجلاء السكان المدنيين والمواطنين الأجانب على محاور كييف وتشيرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا».
وأوضح أن الممرات مفتوحة بالاتجاهين، ويمكن التوجه عبرها باتجاه روسيا والغرب إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف.
وأشار ميزينتسيف إلى أن الجانب الأوكراني وافق على اثنين من الممرات التي فتحتها القوات الروسية، وأعلن بدوره عن فتح 9 ممرات إضافية على محوري زابوروجيه وبولتافا.
وأكد ميزينتسيف أن الجانب الروسي وافق على مقترحات الجانب الأوكراني، وأن القوات الروسية التزمت بوقف إطلاق النار في مناطق الممرات المفتوحة من قبل روسيا وأوكرانيا على حد سواء.
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