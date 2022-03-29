المملكة المتحدة تنظم مؤتمرا للتبرع بأسلحة لأوكرانيا

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إن «المؤتمر سيعقد الخميس وبدعوة من وزير الدفاع».
وأعلنت المملكة المتحدة مؤخرًا أنها سترسل إلى أوكرانيا ستة آلاف صاروخ إضافي مضاد للدبابات، وبذلك يرتفع إلى أكثر من 10 آلاف عدد الصواريخ التي حصلت أو ستحصل عليها كييف من لندن منذ بدأ الجيش الروسي غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير.
وقبل الغزو، أرسلت المملكة المتحدة مجموعة من المدربين لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام هذه الأسلحة.
لكن، على غرار دول أخرى في حلف شمال الأطلسي، رفضت المملكة المتحدة مطالب أوكرانيا بفرض منطقة حظر جوي فوق أراضيها، بسبب خطر التصعيد الذي قد يترتب على مثل هذا الإجراء.
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