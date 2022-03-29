مقتل وإصابة 11 إسرائيليا في عملية إطلاق نار بمدينتين في الأراضي المحتلة

قتل خمس إسرائيليين، الثلاثاء، في عملية إطلاق نار وقعت بمدينتي "بني براك" و"رمات غان" (وسط)، فيما تم تحييد المهاجم.



وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (جمعية نجمة داود الحمراء)، إنه تم تأكيد مقتل 5 أشخاص في موقعين بمدينة "بني براك "و "رمات غان"، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.



وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية "إيلي ليفي"، إن الحديث يدور عن "حادث صعبة للغاية، في عدة ساحات".



وأشار إلى أنه "تضمن إطلاق النار من قبل شخص يقود دراجة نارية على المدنيين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



ونُقل رجل آخر أصيب بجروح قاتلة إلى مستشفى بيلينسون في "بتاح تكفا" (وسط) حيث تجرى هناك محاولات لإنعاشه.



وأعلنت الشرطة أن حادث إطلاق النار في "رمات غان" وقع في شارع بياليك. ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن حادث إطلاق النار في "بني براك".



وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه ربما يكون هناك مطلقو نار لم يتم تحييدهم، ودعا المدنيين إلى إخلاء حارات المرور.



ولم يدل المتحدث باسم الشرطة بأي تفاصيل عن المهاجم وخلفية الهجومين، وقال إن التفاصيل قيد التحقيق.

المصدر: الأناضول