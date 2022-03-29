"اليوم كلنا مصريين".. مواطن سوري بالإسكندرية يدعم مصر أمام السنغال (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

“اليوم كلنا مصريين"..كلمات اختلطت بها اللهجتين السورية والمصرية، رددها محمد خير، مواطن سوري مقيم في الإسكندرية، معبرا عن دعمه المنتخب الوطني المصري في مباراته الحاسمة ضد منتخب السنغال في إياب الدور النهائي الفاصل بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تحدث المواطن السوري محمد خير، عن حبه لمصر منذ الصغر قائلا: نتابع مباريات المنتخب المصري منذ أن كنا أطفالا في سوريا وتابعنا أيضا الجيل الذهبي للمنتخب الذي حقق 3 بطولات قارية متتالية في 2006،2008،2010.

وتوقع "خير" تأهل المنتخب المصري لكأس العالم بالفوز بنتيجة 1 صفر، مشيرا إلى أن المنتخب السنغالي خصم قوي وعنيد وحامل لقب بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، والنتيجة المتوقعة بفارق أكثر واقعية أمام قوة المنافس.

وتوافد مئات الجماهير على أندية الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة المباراة الحاسمة بين منتخبي مصر والسنغال، في إياب الدور النهائي الفاصل بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتبحث مصر، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن التأهل للمرة الرابعة في تاريخها إلى كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

وفاز المنتخب المصري على ضيفه السنغالي 1 / صفر، الجمعة الماضية ، في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.