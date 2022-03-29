البرهان يؤكد الحرص على بسط الأمن والاستقرار في دارفور

محمد اسماعيل - القاهرة - السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص الدولة واهتمامها ببسط الأمن والاستقرار في دارفور وكل ربوع السودان.

وأشاد البرهان بالدور الذي ظلت تضطلع به الإدارة الأهلية في استتباب الأمن والمحافظة على الاستقرار والسلم المجتمعي.

والتقى البرهان، اليوم الثلاثاء في الخرطوم، مع وفد من المجلس الأهلي للإدارة الأهلية بدار المساليت بولاية غرب دارفور، حيث أكد اللقاء على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية بالولاية، وإرساء السلام والاستقرار فيها.

كما التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، مع وفد من ولاية شرق دارفور، وأشاد بالدور المتعاظم الذي تضطلع به الإدارة الأهلية في تعزيز النسيج الاجتماعي.