الكرملين: بوتين وماكرون بحثا الأوضاع في أوكرانيا ونتائج المحادثات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأوضاع في أوكرانيا ونتائج محادثات إسطنبول، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال الكرملين، إن بوتين وماكرون بحثا دفع واردات الغاز الروسي بالروبل، وأن بوتين أكد لماكرون أن على المسلحين القوميين في ماريويول إلقاء السلاح.

بدورها أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" عن المحادثة الهاتفية، وقالت إن ماكرون طلب من بوتين فتح ممرات إنسانية في ماريوبول والأخير طلب وقتًا للرد.