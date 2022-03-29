سفارة السعودية بالفلبين تحث المواطنين على اتخاذ أقصى درجات الحيطة

حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية عبر حسابها في تويتر، المواطنين في الفلبين وذلك بعد ثوران بركان تال، حيث قالت السفارة في تغريدة " نظراً لما حدث موخراً من كارثة طبيعية في ثوران البركان (تال) تأمل السفارة من الجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة في مثل هذه الحالات واتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من السلطات الفلبينية المختصة مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية". كما نشرت السفارة الأرقام الضرورية الخاصة بالتواصل في مثل هذه الحالات.



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