موسكو: سنرد بالمثل على طرد الدبلوماسيين الروس

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن زاخاروفا قولها إن "الرد سيشمل كل الإجراءات غير الودية التي تتخذ ضد المؤسسات والبعثات الروسية".

وفي وقت سابق أعلنت بلجيكا أنها "طردت 21 دبلوماسيا روسيا، فيما قالت هولندا إنها طردت 17 دبلوماسيا روسيا".



من جهتها، قامت إيرلندا "بطرد 4 دبلوماسيين، وأكدت جمهورية التشيك أنها ستطرد دبلوماسيا روسيا واحدا".

وأشارت الدول الأوروبية إلى أن "طرد الدبلوماسيين الروس جاء بداوفع ممارستهم التجسس أو تهديدهم أمنها.

