الكويت: إيران ليست طرفا في حقل الدرة النفطي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الثلاثاء، إن “إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص”، وفق ما نالقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأضاف الوزير أن ما ذكره بالمؤتمر الصحفي في وقت سابق اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي عن حقل الدرة “المقصود به مفاوضات ترسيم حدود الجرف القاري بين الكويت والسعودية وإيران”.

كان الوزير قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي اليوم بالكويت إن “حقل الدرة هو ليس موضوعا خليجيا، هو موضوع ثلاثي الأطراف، كويتي سعودي إيراني، وإن شاء الله تكون هناك تفاهمات”.

ووقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر يوم الاثنين عن مؤسسة البترول الكويتية.

لكن إيران قالت السبت إن هذه الوثيقة الموقعة بين السعودية والكويت لتطوير حقل غاز الدرة “غير قانونية” نظرا لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر “حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية”.

وأضافت “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ طهران لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز”.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزير الكويتي قوله إن حقل الدرة “كويتي سعودي خالص.. (و)إن للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين”.