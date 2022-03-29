تركيا: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لن تستمر ليوم ثان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 4:55 مساءً

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن محادثات السلام بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، التي عقدت في إسطنبول اليوم الثلاثاء، لن تستمر ليوم ثان.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن المحادثات بين المفاوضين الأوكرانيين والروس في إسطنبول اليوم الثلاثاء تشكل أهم تقدم يجري إحرازه خلال المحادثات حتى الآن.

وعقد المفاوضون الأوكرانيون والروس أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ أكثر من أسبوعين اليوم، فيما دخل الغزو الروسي أسبوعه الخامس الآن.

وقال جاويش أوغلو متحدثا في موقع المحادثات في إسطنبول، إن تركيا ترحب بتوصل البلدين إلى حل وسط وتفاهم مشترك بشأن بعض القضايا وقال إن الحرب يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أنه من المتوقع مناقشة “القضايا الأكثر صعوبة” بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي في وقت لاحق مضيفا أن رئيسي البلدين سيلتقيان بعد ذلك.

وكان نائب لوزير الدفاع الروسي أكد وقت سابق إن روسيا قررت وقف نشاطها العسكري بشكل كبير حول كييف وتشيرنيهيف في أوكرانيا.