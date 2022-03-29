شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الخليجي» يشيد بالإمارات لتميزها العالمي عن تطبيق «الحصن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد مجلس الصحة الخليجي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بالجهود الطبية التي قدمتها وزارة الصحة الإماراتية ومنها حصولهم على جائزة التميز العالمي عن تطبيق (الحصن) كأفضل تطبيق ذكي لعام ٢٠٢١م في الاستجابة لجائحة كورونا كوفيد ١٩.

وذكر المجلس أن تطبيق (الحصن) أحد أهم الحلول الرقمية التي اتخذتها وزارة الصحة في دولة الإمارات للسيطرة على كوفيد-١٩، ويعبر عن المصداقية العالية داخل الدولة وخارجها، ويوفر شهادات التطعيمات والإعفاءات، و يتابع الفحوصات، ويخزن المعلومات الشخصية بطريقة سريّة، ويوفر السلامة والوقاية بمعايير عالمية.

وأختتم المجلس في إشادته أنه فخور بجميع ما تقدمه وزارة الصحة الإماراتية في مكافحة جائحة كورونا والتصدي لانتشار الفايروس وعمل خطط سباقة لاستقرار الوضع الصحي على جميع الأصعدة.