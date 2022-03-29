شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتهم أمريكا بشن مئات الآلاف من الهجمات الإلكترونية عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت روسيا الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بقيادة حملة "عدوان إلكتروني" ضخمة عليها شملت مئات الآلاف من الهجمات يوميا منذ دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، إن وسائل الإعلام والبنية التحتية الحساسة كانت أهدافا للحملة غير المسبوقة، مشيرة بإصبع الاتهام إلى قوات خاصة تلقت تدريبا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي فضلا عن متسللين يعملون لحساب القوى الغربية الداعمة لكييف.

وقال بيان أصدرته الوزارة "سيتم تحديد مصادر الهجمات، والمهاجمون سيُحاسبون حتما عن أفعالهم وفقا للقانون".