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روسيا تتهم أمريكا بشن مئات الآلاف من الهجمات الإلكترونية عليها 

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الدمام - شريف احمد - اتهمت روسيا الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بقيادة حملة "عدوان إلكتروني" ضخمة عليها شملت مئات الآلاف من الهجمات يوميا منذ دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، إن وسائل الإعلام والبنية التحتية الحساسة كانت أهدافا للحملة غير المسبوقة، مشيرة بإصبع الاتهام إلى قوات خاصة تلقت تدريبا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي فضلا عن متسللين يعملون لحساب القوى الغربية الداعمة لكييف.

وقال بيان أصدرته الوزارة "سيتم تحديد مصادر الهجمات، والمهاجمون سيُحاسبون حتما عن أفعالهم وفقا للقانون".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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