شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربي يناقش إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع (44) للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، برئاسة مدير إدارة التعريفة والقيود بهيئة الزكاة والضريبة والدخل مشعل بن إبراهيم التويجري، ومشاركة ممثلي إدارات الجمارك في الدول العربية، وأعضاء منطقة التجارة الحُرّة العربية الكبرى، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح له على هامش الاجتماع، إن الاجتماع يناقش على مدى يومين استكمال التفاوض لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، مشيرًا إلى أن لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة انتهت من توحيد مسميات جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة.

ولفت الانتباه إلى أن الأمانة العامة قامت بإعداد قاعدة بيانات تحتوي على الرسوم الجمركية المطبقة لكل دولة بالإضافة إلى الرسوم المثبتة لتلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية، وهي معروضة على أعمال اللجنة، حتى توضع صورة واضحة أمام الدول الأعضاء أثناء عملية التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية بالوضع الراهن لكل بند جمركي.

وأوضح أبو النصر أنه سيعرض على اللجنة أيضًا تحديث جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة وفقًا للنظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية للعام الجاري، كما سيعرض عليها نتائج الاجتماع الأول للسلع الممنوعة والمقيدة الذي عُقِدَ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية يومي 28 و29 نوفمبر الماضي.