شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف إصابة جديدة و150 وفاة بكورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا 29 ألفا و807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 150 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 25 مليونا و246 ألفا و720 إصابة، والوفيات إلى 142 ألفا و855 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 154 مليونا و105 آلاف و693 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.