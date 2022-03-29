أردوغان: محادثات إسطنبول ستمهد الطريق لعقد اجتماع بين زعيمي أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للوفدين الروسي والأوكراني قبل محادثات إن إحراز تقدم في الاجتماع الذي يبدأ في إسطنبول اليوم الثلاثاء سيمهد الطريق لعقد اجتماع بين زعيمي البلدين.

وفي خطاب أمام المفاوضين في إسطنبول بثه التلفزيون، قال أردوغان إن الوقت قد حان لإجراء محادثات تسفر عن نتائج ملموسة ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار قائلاً إن «وقف هذه المأساة» في يد الجانبين.