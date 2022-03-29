29 مارس , 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للوفدين الروسي والأوكراني قبل محادثات إن إحراز تقدم في الاجتماع الذي يبدأ في إسطنبول اليوم الثلاثاء سيمهد الطريق لعقد اجتماع بين زعيمي البلدين.
وفي خطاب أمام المفاوضين في إسطنبول بثه التلفزيون، قال أردوغان إن الوقت قد حان لإجراء محادثات تسفر عن نتائج ملموسة ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار قائلاً إن «وقف هذه المأساة» في يد الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: محادثات إسطنبول ستمهد الطريق لعقد اجتماع بين زعيمي أوكرانيا وروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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