عرض بثلاثين مليون دولار لسميث وروك لخوض مباراة ملاكمة بعد واقعة الأوسكار

سميث حين صعد المسرح وضرب روك في الوجه.

عرض منظم مباريات الملاكمة جيك بول على ويل سميث وكريس روك 15 مليون دولار لكل منهما لدخول الحلبة وتسوية خلافاتهما، وذلك بعد صفعة سميث لروك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد.

وكان سميث قد صعد المسرح خلال الحفل الذي كان ينقله التلفزيون وضرب روك في الوجه بعد مزحة من الممثل الكوميدي بشأن مظهر زوجة سميث.

وقال بول الذي يدير شركة موست فالايابول بروموشنز عبر تويتر إنه صار جاهزاً لديه 15 مليون دولار لويل سميث و15 مليون دولار لكريس روك، داعياً لفعل ذلك في أغسطس.