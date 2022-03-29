زيلينسكي: هناك حاجة لتشديد العقوبات على روسيا سريعاً

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية يوم الإثنين على تشديد العقوبات سريعاً ضد روسيا، بما يشمل حظر النفط، لألا تكون لموسكو الحرية في تصعيد تصرفاتها حيال بلاده.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة للأوكرانيين وهو يبدو عليه الغضب بوضوح إن الغرب أساء التقدير في العام الماضي بتأخره في العقوبات، وهو ما تلاه الغزو.

وقال زيلينسكي «بدأت حرب مكتملة الأركان. الآن هناك العديد من التلميحات والتحذيرات عن فرض عقوبات يفترض أن تكون أكثر صرامة، مثل حظر على الإمدادات النفطية الروسية إلى أوروبا، إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية».

وتابع: «أليس كل ما فعله الجيش الروسي حتى الآن مبرراً لحظر النفط؟ أليست قنابل الفوسفور مبرراً؟ أليس قصف منشأة إنتاج كيمياوي أو قصف محطة طاقة نووية مبرراً؟».